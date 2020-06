Sporting diz que Portugal se afirma pela"competência e capacidade organizativa"

JN/Agências Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting considera que a realização da final a oito da Liga dos Campeões em Lisboa é "uma mensagem forte que o país passa ao mundo" e processo "importante para a afirmação da marca Sporting".

Em comunicado publicado no site oficial, os leões destacam que "é um orgulho tremendo" fazer parte do processo que culminou com a atribuição a Lisboa da decisão da principal prova de clubes da UEFA e que, mais uma vez, "Portugal se afirma pela sua competência e capacidade organizativa".

"Sabemos também que foi fundamental para a decisão a forma como o país respondeu à maior crise mundial dos últimos 100 anos", afirmaram os 'leões', repartindo os 'louros' da "vitória" entre o Presidente da República, o primeiro-ministro, o Governo e os clubes, mas também com os "enfermeiros, técnicos de saúde e todo o povo português pela responsabilidade cívica demonstrada".

Os elogios com origem em Alvalade estendem-se, ainda, à Cidade do Futebol, em Oeiras, com o Sporting a considerar "profundamente meritório o rasgo que a Federação Portuguesa de Futebol teve na antecipação e elaboração do processo", bem como o seu papel no "convencimento da UEFA deste modelo competitivo".