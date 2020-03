Sporting doa 120 mil máscaras e 80 mil luvas às misericordias

Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting assumiu num comunicado, este domingo, uma doação de 120 mil máscaras e 80 mil luvas para a União das Misericórdias, no âmbito da luta contra a pandemia mundial da Covid-19.

"O Sporting Clube de Portugal disponibilizou-se para oferecer a todas as instituições da União das Misericórdias que albergam e cuidam de pessoas com deficiência profunda e de pessoas com outras deficiências ou perturbação mental, o equipamento necessário para garantir a segurança de todos pelo período de um mês, perfazendo um total de 120 mil máscaras cirúrgicas e 80 mil pares de luvas", sublinha o clube em comunicado.

Manuel Lemos, líder da União das Misericórdias, sublinha a importância da oferta na "proteção e bom funcionamento dos nossos utentes e colaboradores". O responsável alertou ainda para o facto de as necessidades da instituição serem enormes. "Precisamos do apoio de todos para a proteção das instituições que acolhem os idosos", destacou.

Maria Serrano, por sua vez, representante da Fundação Sporting, entidade responsável pela oferta, garantiu que o clube continuará a fazer "tudo para ajudar os que mais precisam".