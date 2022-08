Sporting domina nos mais valiosos da Liga

Leões têm o maior número de jogadores no top-10 dos mais valiosos do campeonato, assim como o plantel com maior valor.

Quando se fala em valor de mercado o Sporting é quem mais domina na Liga portuguesa. Com as saídas de Darwin, Fábio Vieira, Vitinha e Luis Díaz, vários leões subiram para os primeiros lugares no top-10 dos mais valiosos do campeonato e dominam a lista.

Segundo os dados do Transfermarkt, há quatro sportinguistas entre os dez com maior valor de mercado: Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Pedro Porro e Gonçalo Inácio são os mais valiosos para a formação de Ruben Amorim e os mais atrativos para os gigantes europeus.

Veja a lista completa:

Matheus Nunes (Sporting) - 35 milhões de euros

Otávio (F. C. Porto) - 30 milhões de euros

Pedro Gonçalves (Sporting) - 30 milhões de euros

Diogo Costa (F. C. Porto) - 25 milhões de euros

Pedro Porro (Sporting) - 25 milhões de euros

Gonçalo Inácio (Sporting) - 23 milhões de euros

Evanilson (F. C. Porto) - 22 milhões de euros

Weigl (Benfica) - 22 milhões de euros

Rafa (Benfica) - 20 milhões de euros

Ricardo Horta (Braga) - 20 milhões de euros

O Sporting não só domina nesta lista, como também tem o plantel com maior valor de mercado. O conjunto leonino está avaliado em 262 milhões de euros e supera F. C. Porto e Benfica.

Veja os planteis mais valiosos:

PUB

Sporting - 262 milhões de euros

F. C. Porto - 249,2 milhões de euros

Benfica - 249 milhões de euros

Braga - 112 milhões de euros

V. Guimarães - 39 milhões de euros

Famalicão - 31 milhões de euros

Boavista - 23 milhões de euros

Gil Vicente - 22,7 milhões de euros

Estoril - 22,2 milhões de euros

Portimonense - 17,4 milhões de euros