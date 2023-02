Sporting e Águas Santas fecham fase de grupos da Liga Europeia com derrotas

JN/Agências Hoje às 22:41 Facebook

O Sporting, já qualificado para os oitavos de final da Liga Europeia de andebol, e o Águas Santas perderam, esta terça-feira, nas receções aos croatas do Nexe (28-34) e aos alemães do Fuchse Berlim (23-29), respetivamente.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o duelo da 10.ª e última jornada da Grupo C com os croatas registava 14-14 ao intervalo, com os leões a não conseguirem manter o equilíbrio, permitindo ao Nexe disparar para vantagens de cinco e seis golos no segundo tempo.

Com sete triunfos e três derrotas, o Sporting concluiu a poule no segundo posto, com 14 pontos, menos dois do que o primeiro colocado Nexe.

À mesma hora, o estreante Águas Santas, já sem hipóteses de seguir para próxima fase, encerrou a participação na poule D com um desaire, diante do líder, que ao intervalo já vencia no Pavilhão Municipal da Povoa do Varzim, por 17-10, uma dilatada vantagem que se manteve nos segundos 30 minutos.

Concluídas as 10 rondas, o emblema maiense ficou no sexto e último lugar, com apenas quatro pontos.

Mais cedo, o Benfica, campeão em título e apurado para os 'oitavos', triunfou por 35-26 em casa do Veszprém, no grupo A, no qual terminou em quarto, com oito pontos.