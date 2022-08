Sporting e Benfica despedem-se de avançados no regresso de Samaris à Liga

JN Hoje às 13:24 Facebook

Sporting e Benfica vendem avançados, numa manhã marcada pelo regresso de Samaris a Portugal, para representar o Rio Ave. Em Inglaterra, Chelsea e Manchester United estão perto de garantir Fofana e Antony, respetivamente.

Sporting: Pedro Mendes deixa os "leões" em definitivo e ruma ao Ascoli, da Serie B italiana. Nas redes sociais, o avançado, de 23 anos, deixa "uma palavra de apreço aos adeptos do Sporting" e garante que nunca irá esquecer a "estreia calorosa em Alvalade". O Ascoli pagou 500 mil euros por metade do passe do internacional jovem português.

Benfica: O avançado ucraniano Roman Yaremchuk já está na Bélgica para assinar pelo Brugge, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões. O negócio deverá ficar fechado por 16 milhões de euros, mais três por objetivos.

Rio Ave: O médio grego Andreas Samaris está de regresso a Portugal para reforçar o Rio Ave. O jogador, de 33 anos, passou grande parte da carreira no Benfica, pelo qual venceu quatro ligas, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Na época passada, mudou-se para os Países Baixos, ajudando à manutenção do Fortuna Sittard no principal escalão neerlandês.

Manchester United: Os media britânicos dão conta de um eventual acordo entre os "red devils" e o Ajax para a contratação do avançado brasileiro Antony. O negócio pode chegar aos 100 milhões de euros.

Chelsea: De negócio milionário em negócio milionário, prossegue a renovação do setor defensivo do Chelsea. Depois de Koulibaly, contratado por 38 milhões de euros ao Nápoles, e Cucurella, recrutado ao Brighton por 65 milhões, os "blues" preparam-se para fechar o defesa central Wesley Fofana, de 21 anos, por quem vão pagar 82 milhões de euros ao Leicester.

Nottingham Forest: O lateral brasileiro Renan Lodi foi cedido pelo Atlético de Madrid, até ao final da temporada. O negócio vinha sendo cozinhado nas últimas semanas, tornado-se agora oficial. Serge Aurier (ex-Villarreal) e Willy Boly (ex-Wolverhampton) podem ser os próximos a assinar pelo Forest.

AC Milan: O defesa central Malick Thiaw já aterrou em Milão para assinar pelo campeão italiano. O internacional sub-21 alemão deixa o Schalke 04, pelo qual se sagrou campeão da Bundesliga 2, na época passada.

Bayer Leverkusen: Adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, o clube germânico fechou a contratação de Callum Hudson-Odoi, cedido pelo Chelsea até ao final da temporada. Na época passada, o extremo, de 21 anos, apontou três golos, em 28 jogos.

Olympiacos: O campeão grego está interessado em Ivan Cavaleiro, avançado português, de 28 anos, que atua no Fulham. Avaliado em 3 milhões de euros pelo sítio "Transfermarkt", o internacional luso ainda não foi utilizado por Marco Silva esta época e aguarda por definições relativamente ao seu futuro.