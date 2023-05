Sporting e Benfica empatam em Alvalade. Campeão definido na última jornada

Sporting e Benfica empataram (2-2), este domingo, em Alvalade em jogo da 33.ª jornada da Liga. Trincão, Diomande, Aursnes e João Neves marcaram os golos do encontro. Campeão nacional vai ser definido na última jornada.

Ainda não foi encontrado o campeão nacional. O Benfica podia fazer a festa caso vencesse o Sporting mas acabou por sofrer um desaire e o campeão vai mesmo ser definido apenas na última jornada. Os leões inauguraram o marcador ao minuto 39: Nuno Santos rematou para a defesa de Vlachodimos e Trincão, na recarga, não falhou. Ainda antes do intervalo, Diomande, na sequência de um pontapé de canto, ampliou a vantagem do clube verde e branco.

Na segunda parte, Aursnes reduziu para os encarnados depois de um cruzamento de Grimaldo e João Neves fechou a contagem.

Com este resultado, a equipa de Alvalade garantiu o quarto lugar, "entregando" o terceiro ao Braga, que assegurou um lugar na terceira pré-eliminatória da Champions. Já o Benfica parte para a última jornada, na qual vai defrontar o Santa Clara, com dois pontos de vantagem sobre o F. C. Porto, que contabiliza 82, depois de no sábado ter vencido o Famalicão (4-2).

