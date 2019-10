Sporting e Benfica estão na ronda de elite da Champions

Hoje às 19:04 Facebook

O campeão europeu Sporting e o Benfica garantiram, esta quinta-feira, o apuramento para a ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal ao somarem o segundo triunfo consecutivo nos grupos 1 e 2 da primeira fase de qualificação.

Os leões golearam o anfitrião Ekonomac, por 12-1, na Sérvia, num jogo que se resumo aos golos marcados por Cavinato (3), Cardinal (3), Erick (2), Rocha (2), Merlim e Taynan. Com este triunfo, o Sporting assegurou o apuramento para a próxima fase, uma vez que no Grupo 1, tal como nos 2,3 e 4, só o último classificado não se qualifica. Nos grupos 5, 6, 7 e 8 só o primeiro classificado garante a qualificação.

Já as águias venceram os azeris do Araz, por 7-0, com tentos de André Coelho, Fits (2), Chaguinha (2), Tiago Brito e um autogolo de Ismayilov. Com uma jornada por disputar, e uma vez que o adversário soma duas derrotas e não tem qualquer ponto, o Benfica, que empatou o primeiro jogo, garantiu um dos três primeiros lugares do grupo.