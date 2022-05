Sporting e Benfica fazem reinar a lógica e seguem para as meias-finais da Taça

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:12 Facebook

Marítimo, da 2.ª divisão, fascina com goleada sobre o Elétrico

Quase que teria de cair um "santo do altar" para que as meias-finais da Taça de Portugal não tivessem a presença de Sporting e Benfica e, esta quarta-feira, no Multiusos de Sines, parece que não foi dia de colocar em causa as figuras divinas. Nos "quartos" frente ao Candoso, os leões rugiram com autoridade (9-2), horas antes das águias voarem com calma no embate com o Caxinas (3-1).

Agora, nas meias-finais, o Benfica vai ter quinta-feira (21 horas) pela frente o incrível Marítimo, da 2.ª Divisão, que goleou por 7-2 (leia-se bem!) o Elétrico, da Liga, num duelo que só causa surpresa a quem acabou por não assistir.

No outro jogo, o Quinta dos Lombos derrotou o Leões de Porto Salvo (4-2) e marcou confronto com o Sporting (quinta-feira, 17 horas).