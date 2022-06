Sporting e Benfica iniciam este sábado a final do play-off

Rivais lisboetas começam a disputa do título máximo português, à melhor de cinco jogos, com o primeiro encontro agendado para o pavilhão João Rocha.

Sporting e Benfica iniciam neste sábado (21 horas), no pavilhão João Rocha, em Lisboa, a discussão do título nacional de futsal, num play-off à melhor de cinco jogos.

As duas equipas apuraram-se para a final da Liga portuguesa de futsal, após afastarem nas meias-finais do play-off do título, Fundão e Eléctrico, respetivamente.

Os rivais lisboetas vão disputar a final da Liga de futsal pela quarta vez consecutiva, sendo que, nas três anteriores, o Sporting saiu vencedor em 2018 e 2021, enquanto o Benfica conquistou o título em 2019, no ano anterior a não ter sido disputada a fase de eliminatórias devido à pandemia da covid-19.

Esta é a quarta vez consecutiva que o campeonato é decidido pelos dois emblemas de Lisboa e a 13.ª em toda a história. Em 2016/17 foi o SC Braga/AAUM a ir à final com o Sporting e em 2013/14 foi o Fundão a estar nas decisões, também com a formação leonina.

Os leões venceram em 16 das 31 edições da Liga de futsal disputadas desde 1991, tendo os encarnados conquistado o troféu em oito ocasiões.

Em termos individuais, João Matos é o jogador leonino que já conquistou mais campeonatos (nove títulos nacionais), enquanto André Sousa destaca-se no lado das águias, com três conquistas.

Calendário de jogos

18 de junho - jogo 1

Sporting x Benfica (Pavilhão João Rocha, 21h00)



22 de junho - jogo 2

Benfica x Sporting (Pavilhão Fidelidade, 21h00)



25 de junho - jogo 3

​​​​​​Sporting x Benfica (Pavilhão João Rocha, 21h00)

27 de junho - jogo 4

Benfica x Sporting (Pavilhão Fidelidade, 21h00)



29 de junho - jogo 5

​​​​​​Sporting x Benfica (Pavilhão João Rocha, 21h00)