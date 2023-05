Sporting e Benfica multados em mais de 23 mil euros por incidentes no dérbi

O Sporting e o Benfica vão ter de pagar, no total, mais de 23 mil euros em multas por incidentes no dérbi da jornada passada. Sérgio Conceição foi multado em 380 euros por não ter utilizado a braçadeira de treinador na segunda parte do duelo contra o Famalicão.

O dérbi entre o Sporting e o Benfica, da jornada passada, originou mais de 23 mil euros em multas para os rivais de Lisboa. De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os leões irão pagar 12 365 euros, enquanto as águias foram multadas em 11 090 euros.

No caso do Sporting, as tarjas com as expressões "21 anos", "Atrás de ti" e "Directivos", com medidas superiores ao permitido causaram uma despesa de 1275 euros. O uso de 18 flash light, 29 tochas e sete petardos por parte dos adeptos leoninos e pelos adeptos do Benfica (dois potes de fumo, 22 tochas e 15 petardos) levaram a uma multa de 9560 euros. Por fim, os aficionados do clube de Alvalade entoaram cânticos ofensivos, o que originou uma multa de 1530 euros.

Já do lado do Benfica, cânticos ofensivos por parte dos adeptos valeu uma multa de 1530 euros. A utilização de 15 petardos, 22 tochas e dois potes de fumo originou 9 560 euros em multas. Por fim, o Conselho de Disciplina multou André Araújo, do staff do Benfica, em 230 euros, por ter acedido à zona técnica sem autorização, com objetivo de fotografar o interior do relvado.

Conceição também visado

O Conselho de Disciplina multou Sérgio Conceição em 380 euros por não ter utilizado a braçadeira de treinador durante a segunda parte do encontro contra o Famalicão. O comportamento incorreto dos adeptos portistas, nomeadamente a entoação de cânticos insultuosos, valeu uma multa de 1530 euros.

O Famalicão também foi multado, por sua vez em 2244 euros, por ter atrasado em três minutos o início do jogo e em seis minutos o começo do segundo tempo. Os famalicenses foram ainda multados em 842 por cânticos insultuosos dos adeptos ao árbitro Fábio Veríssimo.

O V. Guimarães também foi multado em 1286 euros pelo Conselho de Disciplina, por ter atrasado em três minutos o início da segunda parte. Segundo o mapa de castigos, o atraso aconteceu porque Bruno Varela, guarda-redes vimaranense, sentiu-se indisposto.