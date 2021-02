Sporting e Dínamo Bucareste homenageiam Quintana

JN/Agências Hoje às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A noite era de Liga europeia, mas antes do apito inicial, os andebolistas do Sporting e do Dínamo de Bucareste homenagearam o guarda-redes do F. C. Porto Alfredo - que morreu esta sexta-feira - envergando uma camisola branca com o número "1" no peito e onde se lia "Quintana".

Minutos antes do encontro em atraso da sétima jornada do grupo B da Liga Europeia, depois do hino da prova e da marcha do Sporting, foi feito um minuto de silêncio em honra do guarda-redes luso-cubano.

O animador do pavilhão João Rocha, em Lisboa, deu início ao minuto de silêncio e nos ecrãs do recinto estava uma foto do guarda-redes internacional português onde se lia: "Até sempre Quintana".

De realçar também que, para além dos jogadores, as equipas técnicas e o respetivo staff vestiam camisolas semelhantes.

Quanto ao encontro, os leões, que já tinham o apuramento para os oitavos de final garantido, perderam com os romenos, por 32-31​​​​.

"Hoje foi um dia muito triste para todos nós, perdeu-se uma grande figura do desporto mundial e, acima de tudo, um grande Homem. Mal cheguei ao pavilhão João Rocha percebi que o ambiente estava pesado. Tentei motivá-los, queríamos oferecer uma vitória ao Quintana. Quero deixar uma palavra de apreço pelo homem que era Quintana, pois era uma pessoa fantástica e mandar um forte abraço para a sua família e para a sua equipa", começou por referir Rui Silva, treinador leonino.

PUB

Quando à partida, o técnico do Sporting referiu que "os atletas estavam muito apáticos e apreensivos" no primeiro tempo. "Ao intervalo conversámos com os atletas e pedimos-lhes que mostrassem um espírito de luta, que era aquilo que o Quintana era. Na segunda parte conseguimos melhorar", completou.