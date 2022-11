Sporting e F. C. Porto empatam em clássico com final frenético

JN/Agências Hoje às 21:58 Facebook

Sporting e F. C. Porto empataram este domingo 29-29 no 'clássico' de andebol da 10.ª jornada do campeonato português, que mantém os 'leões' invictos e os 'dragões' ainda na liderança, embora com mais um jogo disputado.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, um final frenético acabou por ditar uma igualdade no encontro, em que o Sporting efetuou a reviravolta no último minuto, mas, a poucos segundos do fim, o F. C. Porto conseguiu lograr o empate, que o deixa com 30 pontos.

Já o Sporting, segue na perseguição aos portistas, com 29 pontos, mas menos um jogo disputado, mantendo-se como a única equipa do campeonato sem derrotas, tendo, no 'clássico', contado com a inspiração de Martim Costa, melhor marcador, com 11 golos.

Antes do início do jogo, foi efetuado um minuto de silêncio em memória de Fernando Gomes, futebolista que representou os dois clubes e que morreu no sábado, aos 66 anos.

Uma entrada personalizada dos 'leões' na partida surpreendeu sobremaneira a equipa do F. C. Porto, que, apesar de ter iniciado na frente, rapidamente viu o Sporting alcançar uma vantagem de cinco golos (10-5), que levou Magnus Andersson a operar correções.

Essa curta paragem revelou-se fulcral para os portuenses, que demoraram a entrar na partida, mas, quando o fizeram, foi com cinco golos de seguida (10-10), embora, nessa altura, tenham perdido Victor Iturriza, expulso com o vermelho direto, aos 26 minutos.

Ao intervalo, verificava-se uma igualdade a 11-11, que se foi 'arrastando' até ao 16-16, com alternância nos golos, até que a defesa do Sporting apareceu em grande plano e permitiu aos lisboetas aumentarem a vantagem para três golos de diferença, a 19-16.

No entanto, tal como na primeira parte, o F. C. Porto recuperou e, desta vez, até passou para a liderança (20-21), que a mantiveram durante largos minutos, mas sem serem capazes de aumentá-la para mais do que dois golos, o que deixou o Sporting em jogo.

Com forte apoio das bancadas, a equipa de Ricardo Costa chegou ao empate a apenas um minuto do término do encontro (28-28) e, numa reta final frenética, dispôs de um livre de sete metros, que o 'capitão' Salvador Salvador faturou (29-28), mas, só com quatro segundos para jogar, foi expulso e o F.C. Porto empatou, por Jack Thurin (29-29).