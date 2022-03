Sporting e Famalicão com um pé na final da Taça de Portugal

Susana Silva Hoje às 18:57 Facebook

O Sporting e o Famalicão deram, esta quarta-feira, um passo de gigante rumo a final da Taça de Portugal ao vencerem, por 3-0, das receções ao Braga e ao Amora, respetivamente, na primeira mão das "meias".

Em Alcochete, a partida começou equilibrada, com as arsenalistas a conseguirem conter o jogo ofensivo das leoas até ao golo de Diana Silva, em cima do intervalo.

No segundo tempo, as lisboetas pressionaram, criaram várias ocasiões e aumentaram, por Chandra Davidson (69 minutos) e Bruna Lourenço (75), tornando a tarefa adversária ainda mais difícil para a segunda mão, agendada para 24 de abril.

No Minho, os golos de Fernanda Pita, Ana Capeta e Vânia Duarte deixaram as famalicenses com um pé na sonhada final da prova rainha.

A decisão do troféu está marcada para 29 de maio.