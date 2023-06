Sporting e Marítimo apuram-se para a final da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting e Marítimo defrontam-se, este domingo, na final da Taça de Portugal. Os sportinguistas afastaram o F. C. Porto no prolongamento da meia-final que sucedeu ao triunfo dos insulares diante do Póvoa AC.

O Sporting derrotou o F. C. Porto (39-38 após prolongamento) nas meias-finais da Taça de Portugal e vai lutar pelo troféu frente ao Marítimo, na final.

Mais agressivos a defender, os leões chegaram a deter uma vantagem de seis golos na primeira parte (13-7), que os dragões conseguiram anular para a margem mínima (16-15) com um parcial de cinco golos sem resposta.

PUB

Os 'verde e brancos' atingiram o intervalo na frente, por 18-16, mas viram o adversário passar para a frente a meio do segundo tempo (24-25), iniciando-se aí um período de grande emoção, com várias vantagens mínimas anuladas de parte a parte.

À entrada dos derradeiros dois minutos do jogo, Kiko Costa foi excluído. Os portistas aproveitaram a superioridade numérica para voltar a passar para a frente (32-33), mas Martim Costa, a 14 segundos do fim, repôs a igualdade e levou o jogo para prolongamento.

No tempo extra, os principais momentos surgiram do lado dos dragões, com um golo de Christensen num remate com barreira, em cima do intervalo, e uma defesa incrível de Frandsen perante o isolado Kiko Costa, que acabaria por decidir o jogo para os leões com um livre de sete metros, a um minuto do fim.

O Sporting encontra o Marítimo na final da Taça de Portugal. Os insulares, anfitriões da final 4 da prova, derrotaram o Póvoa AC (28-21) na primeira meia-final de hoje.

Os poveiros estiveram 14 minutos sem apontar qualquer tento, mérito do guardião insular, Diogo Valério, que se desdobrou em 'mil e uma' defesas, juntando-se à 'veia goleadora' de Délcio Pina (seis no primeiro tempo), que permitiu aos madeirenses seguirem para intervalo com o resultado confortável de 13-6.

Na etapa complementar, os 'verde rubros' não mostraram sinais de abrandamento frente a um adversário que já apresentava algum desgaste físico, mantendo uma distância mínima de 11 golos, para o conjunto da Póvoa de Varzim até ao minuto 50.

Os poveiros mostraram sinais de querer ainda disputar o jogo nos últimos 10 minutos, encurtando para seis a diferença, mas acabaram por não conseguir contrariar os madeirenses, que terminaram por vencer por 28-21.

O encontro que vai decidir o vencedor da Taça está agendado para as 16 horas deste domingo, na Madeira.