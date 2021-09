Sporting é o grande que sorri mais na marca de penálti

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 08:50 Facebook

Leões ganharam os dois últimos jogos com golos de grande penalidade apontados por Pedro Porro. F. C. Porto tem um penálti e Benfica está em branco.

Penálti, grande penalidade, castigo máximo, independentemente do que lhe chamarem é um dos lances mais discutidos num desafio de futebol. É um momento que pode mudar o curso de um jogo e o Sporting que o diga. Nas duas últimas jornadas, os leões bateram o Estoril e Marítimo, por 1-0, à custa desses lances, o último já no período de compensações, no Estádio José de Alvalade. Porro tem sido o batedor dos leões e o espanhol não se tem saído nada mal, sendo jogador na Liga que, a par de João Pedro, do Tondela, leva 100% de eficácia da marca dos 11 metros. Isto em duas tentativas.

Analisando a lista dos penáltis assinalados na presente época e restringindo a tabela aos três grandes, o clube de Alvalade é o que mais tem beneficiado deste tipo de lances. Além dos dois convertidos, teve ainda outro na primeira jornada, na receção ao Vizela, mas Jovane falhou quando o marcador ainda estava em branco na primeira parte.