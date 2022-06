Sporting é o novo campeão nacional no escalão de sub-17

JN Hoje às 12:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa leonina derrotou o Braga por 2-0, na 8.ª jornada da fase de apuramento de campeão, e celebrou o 14.º título da história no escalão de sub-17, feito que lhe escapava desde 2017.

No duelo que juntou os dois primeiros classificados da fase final da prova, arrancaram melhor os leões, que se adiantaram no marcador aos 21 minutos, com um grande golo de Guilherme Santos.

Pouco depois, Manuel Mendonça atirou à trave, ficando perto do 2-0. O Braga também ia colecionando algumas boas oportunidades para poder marcar, a melhor das quais desperdiçada por Afonso Duarte, perto do intervalo. Em excelente posição, o avançado bracarense viu o guarda-redes leonino impedir-lhe o empate com uma bela defesa,

A abrir o segundo tempo, o goleador Vivaldo Semedo ampliou a vantagem do Sporting, após lance confuso na área arsenalista, deixando os lisboetas mais tranquilos no encontro.

Os leões geriram a vantagem de dois golos até final e celebraram, a duas jornadas do fim da fase de apuramento de campeão, a conquista do título de campeão nacional, o 14.º do seu historial no escalão de sub-17.