Sporting recebido em Braga com cânticos por centenas de adeptos

O plantel dos leões viajou, este sábado, para Braga onde vai defrontar, no domingo, os arsenalistas para a 29.ª jornada da Liga. Equipa teve bastante apoio dos adeptos.

Na véspera de mais uma jornada decisiva para as contas do título, o Sporting viajou até Braga onde, no domingo, vai defrontar os arsenalistas, na Pedreira. À chegada ao Minho, o plantel dos leões tinha à espera centenas de adeptos a dar apoio.

Antes de entrar no hotel, e com cânticos como som ambiente, os jogadores fizeram questão de agradecer o carinho dos adeptos.

O Sporting defronta, este domingo, o Braga na 29.ª jornada da Liga. O pontapé de saída na pedreira está marcado para as 20 horas.