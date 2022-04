Sporting e Santa Clara com "base de entendimento" para transferência de Morita

JN Hoje às 16:19 Facebook

Ricardo Pacheco, presidente do Santa Clara, revelou, esta quarta-feira, que o clube açoriano e o Sporting têm "base de entendimento" para a transferência de Morita no final da época.

"Sinceramente, acho que as coisas estão a seguir um bom rumo. Acredito que o Morita vai sair do Santa Clara, porque é o seu desejo. É um jogador com uma tremenda qualidade e com o sonho de atingir patamares que o Santa Clara ainda não atinge. O Sporting é o clube desejado pelo jogador. Temos uma base de entendimento e, no que acompanhei, houve sempre um comportamento muito correto da parte de outro grande clube que é o Sporting Clube de Portugal. Acredito que as coisas possam chegar a bom fim", disse Ricardo Pacheco em declarações à rádio Renascença.

O líder do Santa clara referiu, ainda, que conseguiu subir a proposta dos leões pelo jogador japonês, que chegou ao clube açoriano na época passada e disputou 59 jogos.



"Uma vez mais por algumas divergências na SAD, o clube foi mandatado para acompanhar o dossiê das negociações. Creio que os valores que conseguimos atingir foram substancialmente melhores do que aqueles que inicialmente estiveram em discussão. Aliás, já o ouvi dos restantes membros do conselho de administração. Melhorámos imenso aquilo o nosso interesse, mas não é o clube que vai assinar. O dossiê está com a SAD, que por sua vez já o remeteu ao contencioso e assessorias do clube; serão eles que irão redigir e assinar o contrato", concluiu.