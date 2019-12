Sporting evita "tubarões". F. C. Porto defronta alemães e Benfica ucranianos

Hoje às 12:21, atualizado às 12:25 Facebook

Sporting evita "tubarões" na Liga Europa, ditou o sorteio dos dezasseis avos de final da Liga Europa, realizado esta segunda-feira, em Nyon Suíça. Benfica contra Shaktar e F. C. Porto com novo teste difícil ante equipas alemãs, enquanto o Braga vai à Escócia.

O Sporting vai defrontar os turcos do Basaksehir, evitando "tubarões" como Inter de Milão, Arsenal, Ajax e Manchester Unietd, enquanto o F. C. Porto ai defrontar os alemães do Bayer Leverkusen.

O Benfica vai defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinados pelo português Luís Castro, enquanto o Sporting de Braga defronta o Glasgow Rangers, que foi adversário do F. C. Porto na fase de grupos da Liga Europa.

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, e com vários portugueses no plantel, vai defrontar os catalães do Espanyol.

Por serem cabeças de série, Benfica, F. C. Porto e Braga têm a vantagem teórica de atuar segunda mão em casa, em 27 de fevereiro. Os minhotos jogarão a 26, para o jogo não coincidir com o dos "dragões".

Primeira mão (20 fev): Wolverhampton, Ing - Espanyol, Esp; Sporting, POR -- Basaksehir, Tur, Getafe, Esp -- Ajax, Hol; Bayer Leverkusen, Ale -- FC Porto, POR; Copenhaga, Din -- Celtic, Esc; APOEL, Cyp -- Basileia, Sui; Cluj, Rom -- Sevilha, Esp; Olympiacos, Gre -- Arsenal, Ing; AZ Alkmaar, Hol -- LASK Linz, Aut; Club Brugge, Bel - Manchester United, Ing; Ludogorets, Bul - Inter de Milão, Ita; Eintracht Frankfurt, Ale - Salzburgo, Aut; Shakhtar Donetsk, Ucr - Benfica, POR; Wolfsburgo, Ale - Malmö, Sue; Roma, Ita - Gent, Bel; Rangers, Esc -- Sporting de Braga, Portugal.

Os "encarnados" foram o quarto melhor terceiro da Liga dos Campeões, enquanto "dragões" e "arsenalistas" venceram os seus respetivos grupos da Liga Europa, ao contrário dos "leões", que ficaram no segundo posto do D.

Com quatro equipas na fase a eliminar, Portugal é o país com mais clubes nesta fase da competição.