Sporting: Edwards está mais próximo de ser leão

André Bucho Ontem às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Clubes dão passos decisivos e acordo é iminente. Bruno Gaspar volta ao V. Guimarães.

O caminho de Marcus Edwards para Alvalade continua totalmente aberto. Os dois clubes têm dado passos significativos para a conclusão da transferência do extremo inglês, apurou o JN, e o negócio está em vias de ser fechado. O lateral Bruno Gaspar, sabe o nosso jornal, irá regressar ao clube minhoto como uma das contrapartidas do acordo que envolve dinheiro e jogadores. Mas há outros nomes em cima da mesa como o de Plata.

Os vimaranenses detêm apenas metade do passe de Edwards e exigem um valor a rondar os 10 milhões de euros para fechar o negócio, sendo que é apenas esta metade que os leões estão a tentar adquirir. Os outros 50% encontram-se no clube formador do futeboblista de 23 anos, o Tottenham.