Sporting elimina Benfica da Taça de Portugal de hóquei em patins

Os leões aproveitaram o fator casa para derrotarem o grande rival e seguirem para os quartos de final da competição.

O Sporting eliminou, este domingo, o Benfica da Taça de Portugal de hóquei em patins, graças a um triunfo claro no Pavilhão João Rocha (5-1).

Os leões chegaram ao intervalo com um avanço importante no marcador, com golos de Toni Pérez, Gonzalo Romero e João Souto, e não permitiram às águias reentrarem na luta pela vitória. Gonçalo Pinto ainda reduziu, mas Romero voltou a marcar, sentenciando o vencedor.

Mesmo em cima do apito final, João Almeida marcou de livre direto e fixou o resultado final.

Depois de perder com o Benfica para o campeonato (1-3), o Sporting elimina o rival da Taça de Portugal.