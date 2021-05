Sporting elimina Benfica e está na final do play-off

JN Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting assegurou esta quinta-feira a presença na final do play-off da Liga de basquetebol, ao vencer o Benfica, por 95-82, no terceiro encontro da eliminatória, que se disputou no pavilhão da Luz, em Lisboa.

Os leões entraram melhor no encontro e impuseram nos três primeiros parciais, chegando a uma vantagem de 26 pontos sobre o adversário (82-56), vantagem que geriram tranquilamente no derradeiro quarto, o único em que as águias ficaram por cima.

Em parciais o conjunto orientado por Luís Magalhães venceu por 32-26, 20-16, 30-14 e 13-26.

O Sporting encerra a eliminatória das meias-finais com três vitórias seguidas, depois dos 92-86 e 83-75 nos encontros realizados no pavilhão João Rocha.

Na sexta-feira, disputa-se o terceiro jogo da outra semifinal, entre F. C. Porto e Imortal, com os dragões a poderem fechar o apuramento para a final na primeira partida no Algarve, depois dos triunfos caseiros por 92-67 e 110-68.