Sporting em Amesterdão pelos milhões e para "dar oportunidade a jovens"

Rúben Amorim anunciou as titularidades de João Virgínia e Nazinho ou Gonçalo Esteves no jogo de amanhã, frente ao Ajax. Leões já estão apurados para os oitavos de final.

O duelo de terça-feira com o Ajax, que fecha o Grupo C, não será para cumprir calendário, mas quase. As duas equipas estão apuradas e a classificação final também já está definida, pelo que Rúben Amorim olha para o jogo com olhos diferentes do habitual.

"Entre o Nazinho e o Gonçalo Esteves, um será titular. O Virgínia também será titular. Queremos preparar os jogadores para os oitavos-de-final e dar a oportunidade a jovens para serem titulares na Champions. Temos um projeto a longo prazo e temos de dar lógica a esse investimento. Há momentos que nos dão para ir mais além e é isso que faremos em Amesterdão. Vamos aproveitar cada minuto desse jogo e quero ver alguns jogadores nesta competição", explicou o treinador sportinguista, esta segunda-feira.

A aposta em jovens também significará a poupança de jogadores habituais titulares. "Queremos proteger jogadores que têm amarelos e preparar outros para poderem jogar regularmente. O nosso plano é maior do que qualquer recorde ou do que um jogo", acrescentou.

Ganhar ao Ajax pode ser insignificante do ponto de vista classificativo, mas Rúben Amorim evoca outras contas para aspirar a um bom resultado na Holanda.

"Eu quero manter todos os jogadores, porque acredito no seu potencial. Para isso temos de ganhar amanhã, pois são mais 2,7 milhões de euros. Queremos garantir esse encaixe para mantê-los", disse o treinador, que desejou sorte aos rivais.

"Acredito que o Benfica tem todas as condições para passar. No F. C. Porto seria o normal e pela forma como estão a jogar são favoritos".