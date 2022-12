Sporting embala após descanso e aproveita brinde

José Pedro Gomes Hoje às 23:11 Facebook

Leões vencem Rio Ave e ficam mais perto do apuramento para próxima fase da competição. Gonçalo Inácio abriu o ativo e Boateng marcou na própria baliza.

O Sporting deu um importante passo para seguir para a próxima fase da Taça da Liga, depois de vencer (2-0) o Rio Ave, o mais direto adversário no Grupo B, numa partida em que os leões só conseguiram desbloquear no segundo tempo, com um golo de Gonçalo Inácio e uma oferta de Boateng.

Os lisboetas tiveram um domínio inconsequente na etapa inicial, e apesar de desenharem mais oportunidades sentiram dificuldades na finalização, perante um Rio Ave que jogou em contra-ataque, mas que também foi inconsequente nas ameaças criadas.