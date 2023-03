Sporting empata a dois golos diante do Arsenal

Sporting e Arsenal empataram a duas bolas no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, em Alvalade. Eliminatória está em aberto para a segunda mão, em Londres, mas Ruben Amorim não conta com Morita e Coates.

No primeiro tempo os leões mostraram-se destemidos, mas foi o Arsenal a ter a superioridade. Os ingleses conseguiram criar boas situações de golo e aos 21 minutos Fábio Vieira bateu o canto para Saliba subir mais alto que toda a gente e abrir o marcador. Apesar do maior controlo da posse de bola por parte dos "gunners", também numa bola parada o Sporting conseguiu empatar. Um canto batido na perfeição encontrou a cabeça de Gonçalo Inácio para igualar o resultado. A fechar a primeira parte, uma grande defesa de Adán na linha de golo impediu que o Arsenal se adiantasse novamente.

A abrir o segundo tempo o Sporting conseguiu completar a reviravolta, após uma boa jogada entre Edwards e Pote, com Paulinho a finalizar um remate do português. Pouco depois, St Juste sprintou desde o meio campo para cortar de carrinho um lance que tinha tudo para dar golo de Martinelli, uma vez que o avançado tinha a baliza aberta.

A vantagem do Sporting durou pouco mais de cinco minutos. À passagem da hora de jogo, Xhaka recebeu a bola à entrada da área e rematou à baliza de Adán, com a bola a ser desviada em Morita e a trair o guarda-redes espanhol. Fábio Vieira, ex-F. C. Porto, foi um dos destaques da partida ao ser um dos jogadores mais influentes no ataque do Arsenal.

O Sporting desloca-se a Londres na próxima quinta-feira para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Ruben Amorim não poderá contar com Morita e Coates, castigados por acumulação de cartões amarelos.