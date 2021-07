Sporting empata em jogo de preparação com o Portimonense

Bernardo Monteiro Ontem às 22:21 Facebook

Os leões não foram além de um empate (2-2) no primeiro jogo de treino do estágio que decorre no Algarve. O onze inicial leonino apresentado por Ruben Amorim foi amplamente recheado de jovens, no qual se destaca Daniel Bragança, que envergou a braçadeira de capitão e marcou um golo.

O Sporting esteve na frente do marcador por duas ocasiões, através de uma cabeçada de Gonçalo Inácio e uma bela chapelada de Daniel Bragança, mas um 'bis' de Renato Jr. foi suficiente para impedir os leões de triunfar no primeiro teste deste estágio.

O onze inicial apresentado por Amorim foi o seguinte: Adán; Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Gonçalo Esteves, Daniel Bragança, Matheus Nunes, Ricardo Esgaio; Tiago Ferreira, Paulinho e Joelson Fernandes.

Neste conjunto, repleto de juventude, destaque para o lateral vindo do F. C. Porto, Gonçalo Esteves, Joelson e Tiago Ferreira, tudo jovens valores que espreitam um lugar no plantel principal para 2021/22, ainda que a tenra idade permita que possam rodar para ganhar experiência.

Os suplentes inscritos na ficha de jogo foram: Maximiano, Luís Neto, Bruno Tabata, Tiago Tomás, Geny Catamo, Flávio Nazinho, Rodrigo Fernandes, Dário Essugo e Bruno Paz, são os restantes elementos ainda em observação que podem fazer parte das surpresas para o plantel 2021/22, à imagem das apostas que o técnico fez o ano passado em Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes ou Tiago Tomás

De fora ficaram nomes de peso como Feddal, Nuno Mendes, João Palhinha, Jovane Cabral, Nuno Santos, Rúben Vinagre, André Paulo, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Pedro Marques e Antunes devido ao facto de Ruben Amorim já os conhecer bem e saber exatamente o que podem acrescentar à equipa, optando por isso por ver outras soluções em ação.

