Cabo-verdiano chega cedido aos romanos, rivais do F. C. Porto na Liga Europa. Italianos desembolsam um milhão de euros pelo empréstimo e ficam com opção de compra de oito milhões de euros.

O jogador foi inscrito pela equipa de Maurizio Sarri bem perto do término do mercado em Itália, que fechou às 19 horas.

O extremo deixa pela primeira vez o Sporting, tendo participado em 97 jogos na equipa principal, onde anotou 21 golos.