Sporting empresta jovem e Chelsea pretende médio do Atlético

O Sporting emprestou Bruno Paz ao Farense, atualmente na segunda divisão, e o Chelsea pretende contratar mais um médio para o plantel.

Sporting: ​​​​​​​Bruno Paz vai reforçar o Farense até ao final da temporada. O médio pertence ao Sporting e jogou pelos leões nas equipas de sub-23 e B. Paz chega assim para reforçar a equipa que se encontra no antepenúltimo lugar da Segunda Liga e que, no ano passado, marcou presença no principal escalão do futebol português.

Chelsea: ​​​​​​​Os londrinos ganharam interesse na contratação de Saúl Ñiguez nas últimas horas. O médio espanhol do Atlético de Madrid também é cobiçado pelo Manchester United, mas o Chelsea parece estar na liderança pela corrida do jogador, segundo informa o jornal espanhol "AS". Com a chegada de Rodrigo De Paul, Saúl perdeu algum espaço para Simeone e poderá sair por empréstimo com opção de compra.

Atalanta: Davide Zappacosta vai reforçar a equipa de Bérgamo até 2025. O lateral abandona assim o Chelsea para voltar ao país de origem e já falou aos jornalistas da "Sky Sports", dizendo que está "muito feliz" por estar na Atalanta.

Fiorentina: ​​​​​​​Lucas Torreira deverá chegar esta terça-feira a Itália para assinar pela Fiorentina. O médio uruguaio pertence ao Arsenal e irá ser emprestado a troco de 1,5 milhões de euros, com a equipa de Florença a ficar com uma opção de compra de 15 milhões de euros, informa o jornal italiano "Gazzetta dello Sport"

Udinese: Nehuen Perez está em Itália para reforçar a Udinese por empréstimo. O antigo jogador do Famalicão deve realizar exames médicos ainda esta terça-feira, para ser emprestado pelo Atlético Madrid, segundo informou o jornalista da "Sky Sports", Gianluca Di Marzio.