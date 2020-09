Ontem às 23:38 Facebook

O Almería oficializou esta quarta-feira a contratação do avançado português Pedro Mendes por empréstimo do Sporting válido por uma época, com o clube espanhol a ficar com opção de compra.

Na época passada, o jogador, de 21 anos, disputou 12 jogos pela equipa principal dos leões, tendo marcado um golo.

Esta é a primeira experiência no estrangeiro de Pedro Mendes, que na formação começou no V. Guimarães, passou pelos Os Sandinenses e Moreirense, antes de ingressar em 2017/18 nos leões.