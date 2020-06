JN Hoje às 18:08 Facebook

WBA, clube da segunda liga inglesa, acionou direito e opção de compra.

Matheus Pereira vai render mais 9,5 milhões de euros ao Sporting, além dos 500 mil euros que os leões já tinham recebido quando o jogador foi emprestado ao West Bromwich Albion.

Ao ser utilizado este sábado, no empate sem golos com o Birmingham, em jogo da segunda liga inglesa, o clube inglês acionou automaticamente a cláusula de opção de compra obrigatória no contrato, pois o extremo cumpriu um determinado número de jogos.