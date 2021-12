JN Hoje às 20:36 Facebook

O Sporting venceu os croatas do MNK Olmissum, esta quinta-feira, na estreia no Grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, que decorre no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Um bis de Alex Merlim e um tento de Cavinato deram vantagem aos leões, com Pavic a reduzir perto do final para o adversário.

No outro jogo, os russos do Ekaterinburg golearam os holandeses do Hovocubo, por 5-1, e lideram o agrupamento.