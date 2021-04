Sporting bate Reus na Liga Europeia de hóquei em patins

João Pedro Campos Hoje às 19:23 Facebook

O Sporting venceu, esta sexta-feira, os espanhóis do Reus por 5-3, no seu primeiro jogo na Liga Europeia de hóquei em patins.

Toni Perez e Alessandro Verona deram, desde cedo, vantagem à formação leonina. O Reus equilibrou a meio da primeira parte e reduziu numa grande penalidade de Alex Rodríguez.

A três minutos do intervalo, Ferran Font fixou o 3-1 com que se foi para o intervalo.

A abrir a segunda parte, de novo numa bola parada (livre direto), Alex Rodríguez bisou e fez o 3-2. O Sporting ainda tremeu, mas, em 40 segundos, Telmo Pinto e Gonzalo Romero (este, de livre direto) colocaram o marcador em 5-2.

Pablo Najera, perto do final, ainda reduziu a vantagem do Sporting.

O primeiro dia da Liga Europeia de hóquei em patins, no Pavilhão Municipal do Luso, termina com o Barcelona-Liceo da Corunha, às 20 horas. No sábado realizam-se os jogos Óquei de Barcelos-Noia (12 horas), Oliveirense-Reus (15 horas) e Benfica-Liceo da Corunha (18 horas).