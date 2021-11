Sporting esclarece a lesão de Jovane Cabral

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:17 Facebook

Os leões comunicaram que Jovane tem uma lesão no joelho esquerdo.

Jovane Cabral está lesionado no ligamento colateral lateral do joelho e deverá parar dois meses. O avançado foi substituído ao minuto 50 do jogo de quinta-feira frente ao Varzim, para a Taça de Portugal, com queixas no joelho, após ter prendido o pé no relvado num lance dentro de área.

O avançado cabo-verdiano escreveu que "é sempre difícil passar por momentos destes", mas que a sua história "não acaba aqui". "O foco agora é recuperar bem e voltar rapidamente a fazer aquilo que mais amo. Agradeço por todas as mensagens de apoio e carinho que têm dado. Em breve voltaremos a sorrir juntos!", escreveu Jovane no Instagram.

No boletim clínico do Sporting também se encontram Tiago Tomás, que falhou o encontro frente ao Varzim devido a uma amigdalite; Coates está com uma lesão no joelho direito; Rúben Vinagre encontra-se com uma entorse no tornozelo esquerdo.