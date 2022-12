Sporting está "mais forte e competitivo" desde a pandemia, diz Varandas

O presidente do Sporting Frederico Varandas referiu, esta sexta-feira, numa mensagem aos sócios na gala dos prémios Stromp, que os leões estão mais fortes desde a pandemia.

Frederico Varandas não marcou presença na gala dos prémios Stromp por motivos pessoais, mas deixou uma mensagem em vídeo aos sócios presentes. Entre vários temas abordados, destacou a evolução do clube depois do período da pandemia.

"Não quis de deixar de me associar a este magnífico evento, a entrega dos prestigiados prémios Stromp. Gostaria de congratular todos os membros deste grupo pelos 60 anos de existência, 60 anos ao serviço do Sporting, 60 anos sob os valores e princípios dos fundadores do nosso clube. Segundo, queria congratular o facto de, após dois anos de ausência, devido à pandemia, ser com grande felicidade que vejo toda a gente reunida nesta magnífica gala. É importante relembrar que, nesse espaço de tempo, muita coisa aconteceu, mas sobretudo muito coisa positiva, que tornou o Sporting mais forte, mais competitivo e mais saudável", começou por dizer o presidente leonino.

PUB

Frederico Varandas deixou ainda uma mensagem de agradecimento a "todos os premiados pelo magnífico serviço prestado ao Sporting".