Sporting-Estoril: Leões vencem e convencem com show de Trincão

Rui Farinha Hoje às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting soma o segundo triunfo consecutivo na liga e volta a aproximar-se dos lugares de Champions. Avançado assina golo num lance de grande classe e Bellerín estreia-se a marcar

O Sporting venceu com justiça o Estoril, por 2-0, confirmando a apetência para garantir melhores resultados em casa, e mantém-se na luta por um lugar na Liga dos Campeões. A noite foi especial para Francisco Trincão: num lance individual, em que driblou vários adversários, assinou o segundo golo do jogo e mereceu largos aplausos em Alvalade. Já o reforço de inverno Bellerín marcou pela primeira vez com a camisola verde e branca.

Com quatro alterações relativamente ao último jogo, o principal destaque no Sporting foi novamente a inclusão de Pedro Gonçalves no meio-campo, face à ausência de Ugarte, castigado. Frente ao Estoril, que se apresentou com o treinador interino Pedro Guerreiro, após o despedimento de Nélson Veríssimo, a equipa de Ruben Amorim mostrou-se confortável durante os 90 minutos, teve sempre o jogo sob controlo e ainda houve tempo para gerir fisicamente a equipa com a saída no segundo período de vários elementos chave.