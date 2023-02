Sporting-F. C. Porto analisado por dois treinadores do futebol distrital

Rui Farinha e Bernardo Monteiro Hoje às 15:42 Facebook

Tuck, treinador do Oriental, líder da 1.ª Divisão da A. F. Lisboa, e Bock, técnico do Marco 09, primeiro classificado da Série 2 da Divisão de Elite da A. F. Porto, fazem um retrato dos dois rivais. Há muitos pontos que cada um deles pode explorar.

Um clássico é sempre um jogo de enormes paixões, rivalidades acesas, polémica e suspense. É a obra prima do futebol. O Sporting-F. C. Porto de amanhã tem esses condimentos de duelo cheio e intenso, recheado de tensão entre leões à procura de um lugar na Champions e dragões no ataque ao primeiro lugar. Num confronto destes, as táticas, as estratégias e os jogos psicológicos atingem picos anormais de intensidade e o JN foi decifrar os segredos dos dois rivais com a ajuda de Tuck e Bock, treinadores à escala de Ruben Amorim e Sérgio Conceição mas no futebol distrital. O primeiro é o técnico do Oriental, líder da 1.ª Divisão da A. F. Lisboa, e o segundo treina o Marco 09, primeiro classificado da Divisão de Elite da A. F. Porto. O clássico descodificado e com impressão distrital.

Tuck: "Se o Sporting explorar as costas dos laterais pode fazer mossa"