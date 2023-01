Sporting-F. C. Porto: como funciona o radar do "scouting" da formação

António M. Soares Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Jogadores são observados em diversos contextos e são avaliados aspetos técnicos, táticos, físicos, psicológicos e comportamentais.

As redes de "scouting", ou deteção de talentos, funcionam de uma forma muito semelhante no F. C. Porto e no Sporting, Nenhum jogador é contratado antes de ser observado várias vezes e por scouts diferentes, que avaliam várias dimensões dos atletas que se sistematizam em aspetos físicos (força, velocidade, capacidade de resistência), táticos (ofensivo e defensivo, bolas paradas, posicionamento e capacidade de decisão), técnicos (qualidade de passe, receção, jogo aéreo, posse e condução de bola) e psicológicos (interesse em ouvir críticas, atitude mesmo não sendo primeira opção, etc...). A altura também é importante, ao ponto de guarda-redes e centrais com menos de 1,86 metros de potencial de crescimento serem descartados.

Os potenciais talentos são ainda avaliados em contextos diferentes, conforme o adversário: uma coisa será avaliar um jogador contra uma equipa de igual valia, onde é necessário atacar e defender, outra será avaliá-lo frente a um adversário inferior, em que a principal preocupação será atacar e ter menos cuidados defensivos.