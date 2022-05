Sporting-F. C. Porto e Benfica-V. Guimarães nas "meias" da Taça de Portugal

JN Hoje às 22:46 Facebook

O Sporting, F. C. Porto, Benfica e Vitória de Guimarães apuraram-se, esta sexta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, cuja Final 8 decorre em Albufeira

No primeiro jogo dos "quartos" os leões venceram o Imortal, por 83-75, enquanto os dragões eliminaram a Oliveirense, por 87-60. As duas equipas vão agora encontrar-se este sábado nas meias-finais, numa partida agendada para as 17 horas.

No terceiro jogo do dia, as águias derrotaram a Ovarense (96-65) e vão agora lutar por um lugar no jogo decisivo frente aos minhotos, depois destes terem ganho ao Illiabum, por 99-82. O jogo está marcado para as 19.30 horas.

A final realiza-se no domingo, pelas 18 horas.