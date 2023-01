Sporting-F. C. Porto: os futuros craques moldados nas academias

António M. Soares Hoje às 11:52 Facebook

Sporting e F. C. Porto jogam a final da Taça da Liga. O JN apresenta-lhe dois onzes que em breve podem ter jogadores em clássicos.

A próxima "fornada" de craques do futuro aproxima-se do limiar das equipas principais de Sporting e F. C. Porto, finalistas da Taça da Liga. É a partir dessa final que fomos à descoberta dos craques que se projetam com as melhores condições para surgirem num clássico, daqui por um punhado de temporadas. Mesmo correndo o risco de falhar em alguns dos nomes apontados, construímos um onze com os jovens da formação, acima dos 15 anos, com maior potencial entre dragões e leões.