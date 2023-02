Sporting-F. C. Porto: um clássico em que todos querem fugir à tradição

Duas semanas e um dia depois de Leiria ter recebido um duelo quente e que levou o troféu da Taça da Liga rumo ao Museu do Dragão, Sporting e F. C. Porto voltam a medir forças ao final da tarde de hoje (18 horas, SportTV). Desta vez, o clássico não dá direito a um prémio imediato, mas pode reduzir, e muito, a ambição de qualquer uma das equipas - ou até de ambas -, no campeonato, já que uma eventual escorregadela deixará o líder Benfica numa posição ainda mais confortável no topo da classificação.

A margem de manobra é nula no caso do Sporting e muito curta para o F. C. Porto. Os leões estão a 15 pontos das águias - que já venceram em Paços de Ferreira, num jogo antecipado da 20.ª jornada -, e para manterem a mais ténue das esperanças de ainda poderem vir a lutar pelo título, ou até pelo apuramento direto para a Champions, têm de reescrever a história recente dos duelos frente ao F. C. Porto.