Sporting falha defesa do título europeu ao perder com Tyumen

O Sporting, campeão em título, foi este domingo afastado da final four da Liga dos Campeões de futsal, ao perder por 3-1 frente aos russos do Tyumen, que acolheram o Grupo B da Ronda de Elite.

Lobkov, aos 27 segundos, e Batyrev, aos nove minutos, deram vantagem à formação russa. O brasileiro naturalizado italiano Alex Merlim reduziu para os leões, ainda na primeira parte, aos 19, mas Antoshkin fixou o resultado final, aos 27.

Os leões vencedores da competição na época passada e de terem disputado as duas finais anteriores, além de terem perdido no encontro decisivo de 2010/11, terminaram o agrupamento no segundo lugar, com seis pontos, menos um do que o Tyumen.

A equipa russa vai disputar a final four da Champions de futsal juntamente com os compatriotas do MFK KPRF e dos espanhóis do Barcelona e do Murcia FS, que venceram o grupo que incluía o Benfica.

No outro jogo da última ronda da poule B, os croatas venceram os cazaques do Ayat, por 3-2, e seguraram o terceiro posto, com quatro pontos, enquanto os adversários de hoje terminaram no quarto e último lugar, sem pontuar.