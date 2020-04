Sporting falha pagamento da primeira prestação de Rúben Amorim

JN Hoje às 19:43 Facebook

Os leões contrataram Rúben Amorim aos minhotos em março, antes da paragem do campeonato, por dez milhões de euros, valor da cláusula de rescisão. O pagamento iria ser feito em duas prestações. O JN sabe que o Sporting falhou o pagamento da primeira.

A 5 de março, Rúben Amorim foi oficializado no Sporting depois dos leões assumirem o pagamento dez milhões de euros ao Braga, valor da cláusula de rescisão. Na época, os minhotos emitiram um comunicado à CMVM no qual explicaram que o valor iria ser recebido em duas prestações: a primeira até 6 de março e a segunda até 5 de setembro.

"Duas prestações de 5.000.000,00€ (cinco milhões de euros) cada uma, a primeira até ao dia 6 de março de 2020 e a segunda até ao dia 5 de setembro de 2020. Pelo diferimento até esta data do pagamento correspondente à segunda prestação a SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD obrigou-se a pagar à SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD a quantia adicional correspondente a juros calculados à taxa de 6% ano até pagamento efetivo e integral que se acontecer apenas a 5 de setembro de 2020 se fixaram desde já em 155.000,00€ (cento e cinquenta e cinco mil euros). A quantia referente ao IVA será paga, integralmente, até ao dia 30 de março de 2020", pode ler-se.

No entanto, sabe o JN, o Sporting não procedeu ao pagamento da primeira prestação da transferência. Fonte dos leões explicou ao nosso jornal que esta situação é "um ato de gestão excecional motivado pelo atual estado de emergência" e garantiu que o pagamento será feito quando a situação melhorar.

Rúben Amorim, de 35 anos, chegou ao comando técnico da equipa principal do Braga em dezembro, depois de uma passagem pela equipa B dos minhotos. Em março, depois de ter conquistado uma Taça da Liga, foi contratado pelo clube de Alvalade por dez milhões de euros, valor que o torna no terceiro treinador mais caro do mundo, apenas atrás de Brendan Rogers - que custou 10,5 milhões ao Leicester em 2018/19 - e André Villas-Boas, que rendeu 15 milhões de euros ao F. C. Porto na altura em que assumiu o Chelsea em 2011.