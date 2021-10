Sporting faz parceria com Federação Cubana de Andebol

JN Hoje às 22:20 Facebook

O Sporting assinou uma parceria com a Federação Cubana de Andebol, tendo como objetivo a cooperação entre as duas instituições para o desenvolvimento da modalidade.

O Sporting fechou a parceria com a instituição cubana através de Carlos Carneiro, coordenador de andebol, em Havana, capital de Cuba. A colaboração foi assinada juntamente com Franklyn Guevara Balcazar, presidente da FCA, Raymel Reyes Collantes, diretor desportivo da FCA, Gisleidis Sosa Cabrera, diretora nacional de relações internacionais do Instituto Nacional de Desporto, Educação Física e Recreação e chefe da Comissão de Relações Internacionais do Comité Olímpico Cubano.

"Este protocolo consiste numa parceria, num trabalho que vai ser efetuado entre o Sporting, a FCA e os atletas. O Sporting tem preferência sobre atletas cubanos que estarão no centro de alto rendimento da Federação. Há o cuidado de ajudarmos em equipamentos materiais, troca de conhecimentos e evolução de atletas", referiu Carlos Carneiro ao Jornal Sporting.