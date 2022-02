Sporting-F.C. Porto: Soares Dias apita o 22.º clássico

André Bucho Hoje às 22:41 Facebook

Juiz internacional dirige o sexto duelo entre Sporting e F. C. Porto. Ex-árbitro Paulo Pereira elogia nomeação.

O árbitro Artur Soares Dias, da A. F. Porto, foi escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Sporting-F. C. Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e que se joga amanhã, às 20.45 horas. O experiente juiz será auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Tiago Martins será o quarto árbitro. No VAR estará Hugo Miguel, assistido por André Narciso e Ricardo Santos.

Habituado a este tipo de duelos, o árbitro, de 42 anos, lidera uma equipa de arbitragem pela 22.ª vez em clássicos do futebol português, sendo a sexta ocasião que estará aos comandos de um duelo entre leões e dragões. De resto, o historial com Artur Soares Dias no comando é favorável ao F. C. Porto, que venceu quatro dos cinco duelos, mas todos foram disputados no Estádio do Dragão.