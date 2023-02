Sporting fecha 19.ª jornada na casa do Rio Ave para continuar a perseguir o pódio

JN/Agências Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting fecha, hoje, a 19.ª jornada da Liga portuguesa, na casa do Rio Ave, onde procurará continuar a perseguir os três primeiros classificados, todos vencedores no fim de semana.

Galvanizados pelo 5-0 aplicado ao Sporting de Braga na ronda anterior, que lhe permitiu aproximar-se dos minhotos, que ocupam o terceiro lugar, o Sporting, quarto classificado com 35 pontos, não quer ver os três primeiros voltarem a distanciar-se.

O líder Benfica (50 pontos), que venceu o Casa Pia (3-0), o segundo classificado F. C. Porto (45), que bateu o Vizela (2-0), e o Braga, com goleada ao Famalicão (4-1), venceram no fim de semana, aumentando a pressão para os comandados de Rúben Amorim.

PUB

Pela frente, num jogo, marcado para as 21.15 horas, em que poderão estrear-se os reforços Héctor Bellerín e Diomandé, terão um Rio Ave a viver uma fase complicada, uma vez que não vence há cinco jogos.

Antes, pelas 19 horas, o Portimonense procura subir ao 11.º posto, o que conseguirá se vencer em casa o lanterna-vermelha Paços de Ferreira.

Os "castores", 18.º e últimos posicionados da Liga, por seu lado, bateram o Gil Vicente (2-1) na última ronda, e nas últimas cinco jornadas pontuaram em três.