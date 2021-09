Sporting foge ao empate na compensação

Bernardo Monteiro Hoje às 21:13 Facebook

A grande penalidade, marcada por Pedro Porro, permitiu ao Sporting escapar ao terceiro empate para a Liga (Famalicão e F. C. Porto) e valeu o triunfo na receção ao Marítimo (1-0), já em tempo de compensação. Edgar Costa foi para a baliza após expulsão do guarda-redes Paulo Vítor.

O jogo teve praticamente um sentido, com os leões a dominarem e a tentarem chegar à baliza madeirense através de muita posse de bola, mas na hora de rematar o acerto não estava nos trincos e os maritimistas tentavam responder através de contra-ataques venenosos.

Nuno Santos foi o jogador que mais oportunidades claras dispôs, mas a barra e a falta de pontaria impediram os verdes e brancos de festejar na primeira metade, que terminou com 74% de posse de bola leonina e 11 tentativas de golo.

O regresso dos balneários não trouxe nada de novo à partida, sem ser um aumento da posse do Sporting, que continuou a carregar, mas não estava a conseguir introduzir a bola na baliza de Paulo Victor.

Amorim tentou mexer no jogo, num primeiro momento com as entradas de Tiago Tomás, Jovane e Daniel Bragança, e depois com Esgaio e Tabata, mas a bola teimava em não entrar e começava a enervar os adeptos sportinguistas.

Pedro Porro, que foi o homem do jogo, era um dos mais inconformados devido ao vasto número de ocasiões criadas pelo flanco direito, que terminavam, invariavelmente, nas mãos de Paulo Victor.

Numa altura em que todos já esperavam o empate, o guardião do Marítimo teve uma saída em falso derrubando Jovane, dentro de área. Na hora de cobrar o penálti, com Edgar Costa na baliza por não haver a possibilidade de mais substituições, Porro não tremeu, valendo o triunfo leonino, e os respetivos três pontos, já aos 90+7 minutos.

Assim o Sporting fica, à condição, no segundo lugar a um ponto do líder Benfica, enquanto o Marítimo segue na 11.ª posição da classificação.