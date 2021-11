Sporting: Fortaleza Adán é das melhores da Europa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:41 Facebook

Apenas um guarda-redes no top-5 das ligas tem mais jogos sem sofrer golos.

"Estou ansioso para poder jogar e contribuir com a experiência e com o trabalho que tenho vindo a realizar", foi assim que Adán se apresentou ao universo sportinguista, em 2020, e cumpriu a promessa. A contratação do espanhol para guardar a baliza do Sporting tem vindo a revelar-se das mais acertadas dos últimos anos. Na presente temporada, apenas um guarda-redes tem mais jogos sem golos sofridos do que o espanhol.

Em comparação com o top-5 das ligas europeias, Adán é o segundo guarda-redes com mais "folhas limpas". O sportinguista é superado por Álex Remiro, da Real Sociedad, que não sofreu golos em oito dos 16 jogos em que participou. Adán surge em segundo lugar no topo da tabela, com sete partidas sem ver as redes balançar, num total de 17 disputadas. Com o mesmo registo, aparecem os nomes de Ederson (Manchester City) e Ospina (Nápoles), seguidos de Alfred Gomis (Rennes), com seis jogos, e Oliver Baumann (Hoffenheim) com cinco.