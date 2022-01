Sporting ganha dérbi e conquista Taça Hugo dos Santos pela primeira vez

JN Hoje às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Na final, em Sines, os leões bateram o Benfica, por 66-64, apesar de terem estado quase sempre em desvantagem no marcador.

O Sporting conquistou, este domingo, pela primeira vez a Taça Hugo dos Santos, ao vencer o Benfica por 66-64, na final disputada no Pavilhão Multiusos de Sines.

Em desvantagem ao intervalo (33-38), a formação comandada por Luís Magalhães, redimiu-se da final de 2020/21 perdida para o F. C. Porto e fez a festa na sequência do terceiro triunfo sobre as águias este mês, depois das vitórias para o campeonato (74-63) e para a FIBA Europe Cup (72-64).

No historial da prova, o Sporting é o quarto clube a vencer, entrando no "ranking" que é liderado pelo Benfica, com seis troféus, o último em 2017/18. O F. C. Porto tem quatro troféus e a Oliveirense tem dois.