Sporting ganha em Paços de Ferreira

O Sporting venceu, esta noite de quinta-feira, o Paços de Ferreira, por 2-1, no estádio Capital do Móvel, num encontro da nona jornada da Liga, subindo à quarta posição.

Os leões adiantaram-se no marcador por Luiz Phellype, aos 11 minutos, vantagem que mantiveram até ao intervalo.

No segundo tempo, os pacenses reagiram, criaram mais perigo junto à área leonina e empataram, num cabeceamento de Douglas Tanque, após canto de Bruno Teles. Estavam cumpridos 74 minutos.

Contudo, o 1-1 durou apenas cinco minutos. Num livre de Bruno Fernandes, do lado esquerdo da área pacense, Luiz Carlos esticou o braço na hora do remate, não deixando qualquer dúvida ao árbitro portuense Rui Costa em assinalar grande penalidade. Na conversão do castigo máximo, o médio sportinguista não perdoou e atirou a contar, recolocando a equipa novamente na frente do marcador.

Já nos descontos, o Paços de Ferreira esteve perto da igualdade, mas o guarda-redes Rúben Ribeiro desviou para canto o cabeceamento de André Micael.