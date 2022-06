Sporting ganha jogo-treino com equipa B

JN Hoje às 14:48 Facebook

Daniel Bragança e Pedro Gonçalves marcaram os golos.

Ao terceiro dia da pré-época, o Sporting avançou para um jogo-treino com a equipa B, na academia de Alcochete, que terminou com uma vitória por 2-1 da formação orientada por Ruben Amorim.

Os golos do Sporting foram marcados na primeira parte, por Daniel Bragança e Pedro Gonçalves. Pelos "bês", marcou Youssef Chermiti. Amorim fez alinhar o seguinte onze: André Paulo, Ricardo Esgaio, Luís Neto, José Marsà, Matheus Reis, Nuno Santos; Renato Veiga, Daniel Bragança; Pedro Gonçalves, Geny Catamo e Bruno Tabata.

À exceção do lateral Pedro Porro, a contas com uma síndrome gripal, todos os restantes jogadores do plantel foram utilizados pelo técnico leonino.